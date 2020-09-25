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    Курьез

    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)

    • Розсилка
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)

    Эти стрижки вызывают не восхищение, а смех вперемежку со слезами

    Чтобы понять важность хорошего парикмахера, достаточно один раз попасть к плохому. В этом можно убедиться на примере работ горе-мастеров из данной подборки. Как нам кажется, за такие шедевры их давно стоило бы уволить. Хотя, кто знает, может, этим парикмахерам просто попались клиенты с очень странными представлениями о прекрасном.

    В любом случае эти стрижки вызывают не восхищение, а смех вперемежку со слезами!

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    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)
    Парикмахер был пьян? Ужасные стрижки, которые вызовут у вас приступ хохота (фото)

    «Жалко, что это кольцо из волос нельзя двигать, так-то хотя бы уши можно было бы прикрывать», «Когда с детства мечтал быть похожим на ежа», «Главное, чтобы он сам был доволен», «Неожиданное решение», «А парень точно видит свое отражение?», «Объем — наше все», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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