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    Курьез

    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму

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    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму

    Подборка фото для тех, кто любит смотреть на классных котов

    Дорогие друзья, не будем тратить время на лишние предисловия! Сегодня мы покажем вам работы фотографа из Японии Масаюки Оки, который, как он пишет в своём Инстаграме, хочет сфотографировать кошек всего мира. За его страницей следят более 200 тысяч подписчиков, и не зря!

    Достаточно посмотреть на то, как он снимает котов, и вы уже влюбитесь в эти снимки. Поехали!

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    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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