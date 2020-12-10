Когда не можешь остановиться. Китаянка приютила в квартире 1300 собак

В работе женщине помогают шесть волонтеров

Если вы думаете, что пять кошек в квартире вашей соседки — это перебор. Вам стоит пересмотреть свое мнение. 68-летняя женщина из Китая по имени Вэнь Цзюньхун делит свое жилище с 1300 собаками, сотней кошек и четырьмя лошадьми.

Когда она приютила своего первого бездомного щенка по кличке Венцзин, она и понятия не имела, что докатится до такой жизни и станет на протяжении двух десятков лет регулярно спасать бездомных зверей.

Любительница животных каждый день встает в четыре утра, убирает вольеры, готовит для животных более 500 килограммов риса, овощей и мяса и осматривает свой зверинец на наличие болезней и плохого самочувствия.

«Некоторые люди думают, что я психопатка. Но я считаю, что очень важно заботиться об этих собаках. Каждый из нас должен уважать жизнь, а Земля предназначена не только для людей, но и для всех животных», — говорит Вэнь.

Вэнь давно приобрела репутацию спасителя животных, поэтому люди регулярно оставляют у ее порога новых собак и кошек, либо звонят и просят ее взять какое-нибудь брошенное животное. Женщина была бы рада взять всех без исключения, но, к сожалению, ее дом не резиновый, и каждый новый питомец потесняет всех остальных. В другие семьи уезжает не так уж много подопечных Вэнь, и это действительно огромная проблема.

Китаянка финансирует свой приют для животных за счет выручки от продажи квартиры, нескольких кредитов, сбережений и пенсии. Она также принимает пожертвования от своих подписчиков в социальных сетях и от всех неравнодушных любителей собак и кошек.