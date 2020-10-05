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    Фото

    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики

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    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики

    Странные, забавные, удивительные портреты так и хочется подолгу разглядывать

    Канадский фотограф и графический дизайнер Ульрик Коллетт (Ulric Collette) придумал любопытный фотопроект под названием «Генетические портреты». Все работы в нём представляют собой лица родственников, объединённых в одном изображении. Такая графика наглядно показывает всю силу удивительной науки генетика. В лицах детей отчётливо угадываются черты родителей, а женские и мужские черты смешиваются в завораживающий генетический микс.

    Странные, забавные, удивительные портреты так и хочется подолгу разглядывать, улавливая сходства и различия между членами одной семьи.

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    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики
    Лица родственников объединили в одном портрете, чтобы показать силу генетики

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    фотография семья
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