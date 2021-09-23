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    За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)

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    За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)

    Подборка необычных татуировок

    Порой люди делают татуировки не только для красоты, а чтобы помнить о чём-то важном. Многие хотят, чтобы вместе с ними всегда оставалось напоминание о ценном событии, второй половинке или любимом питомце.

    Так и выходит, что вполне обычный на вид рисунок на самом деле несёт в себе большой смысл и становится целой историей. Вот несколько примеров таких душевных и осмысленных татуировок.

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    на весь екран згорнути
    Так выглядит смех моей мамы — всегда можно посмотреть, улыбнуться и вспомнить хорошие времена
    В знак того, что я электрик. А раз уж я зарабатываю руками, где же лучшее место для тату?
    Родимое пятно моей дочки и моя новая татуировка
    В память об отце слова, которые он написал мне: «Я так тобой горжусь. С любовью, папа»
    Я выжила в шторме
    Собираю коллекцию марок из всех путешествий!
    Увековечил своё любимое место для рыбалки
    Были тяжёлые времена. Вот портрет того, кто смог меня вытащить
    Прошёл год с операции на открытом сердце
    Пять с половиной часов, и любимая дедушкина машина всегда со мной
    Так вышло, что я обзавёлся протезом, а заодно и новой татуировкой
    Дети с пограничным расстройством личности не умеют закрашивать рисунки внутри линий
    За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)
    Моя первая татуировка — в честь пересадки сердца
    Солнце — это моя невеста
    За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)
    За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: татуировка курьез
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    За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)