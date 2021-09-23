За этими трогательными татуировками скрывается целая история или важное событие (фото)

Подборка необычных татуировок

Порой люди делают татуировки не только для красоты, а чтобы помнить о чём-то важном. Многие хотят, чтобы вместе с ними всегда оставалось напоминание о ценном событии, второй половинке или любимом питомце.

Так и выходит, что вполне обычный на вид рисунок на самом деле несёт в себе большой смысл и становится целой историей. Вот несколько примеров таких душевных и осмысленных татуировок.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.