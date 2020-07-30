Забыл трансформироваться в жидкость: застрявший в шкафу кот рассмешил сеть (видео)



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Застрявший в текстурах шкафа котик рассмешил пользователей приложения

В 99% случаев коты, словно жидкие терминаторы, способны просочиться абсолютно в любые пространства. Однако домашний любимец Лауры Муланне, судя по всему, был сделан с ошибкой в коде. Дерзкий кот действовал по правилу «если пролезла голова — пролезет все тело» и жестоко поплатился за свою самоуверенность.

Ролик с участием питомца Лаура опубликовала в TikTok. За несколько дней он набрал более 3,3 миллиона просмотров.

Застрявший в текстурах шкафа котик рассмешил пользователей приложения:

«Он просто забыл трансформироваться в жидкость перед погрузкой», «Ахаха, интересно, зачем он раскидал всю одежду?», «Это 100% я за 5 минут до выхода из дома», «Кот такой: „Кожаный опять в мой ящик свои вещи запихнул», «Лол, он так смешно шевелит лапами», - пишут пользователи сети.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.