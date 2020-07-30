  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Забыл трансформироваться в жидкость: застрявший в шкафу кот рассмешил сеть (видео)

    • Розсилка
    Забыл трансформироваться в жидкость: застрявший в шкафу кот рассмешил сеть (видео)

    Застрявший в текстурах шкафа котик рассмешил пользователей приложения

    В 99% случаев коты, словно жидкие терминаторы, способны просочиться абсолютно в любые пространства. Однако домашний любимец Лауры Муланне, судя по всему, был сделан с ошибкой в коде. Дерзкий кот действовал по правилу «если пролезла голова — пролезет все тело» и жестоко поплатился за свою самоуверенность.

    Ролик с участием питомца Лаура опубликовала в TikTok. За несколько дней он набрал более 3,3 миллиона просмотров.

    @laura_mullane

    He tried his best, but the boy too chonk ##chonk ##cat ##catlovers ##draw ##cant fit

    Crystal Dolphin - Engelwood

    Застрявший в текстурах шкафа котик рассмешил пользователей приложения:

    «Он просто забыл трансформироваться в жидкость перед погрузкой», «Ахаха, интересно, зачем он раскидал всю одежду?», «Это 100% я за 5 минут до выхода из дома», «Кот такой: „Кожаный опять в мой ящик свои вещи запихнул», «Лол, он так смешно шевелит лапами», - пишут пользователи сети.

    Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

     Читайте также: Больше месяца не появлялась в соцсетях. Куда исчезла Елена Зеленская?
    кот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ