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    Курьез

    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников

    • Розсилка
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников

    Девушка принципиально не приемлет любые формы насилия над своими моделями и снимает котов только в привычном им окружении

    Итальянский фотограф-любитель по имени Марианна Цампьери (Marianna Zampieri) в социальных сетях называет себя котографом. Девушка уделяет одинаково много внимания работе и с бродячими, и с домашними животными.

    Первой моделью Марианны стал бродячий кот Артур, которого она приютила в 2012 году. Девушка хотела поделиться своими эмоциями от нового питомца с друзьями, что и побудило ее взять в руки камеру.

    В 2015 она издала свою первую книгу-фотоальбом «Венецианские коты», в которую вошли фотографии городских кошек, сделанные Марианной в разные годы.

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    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников
    Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников

    Девушка принципиально не приемлет любые формы насилия над своими моделями и снимает котов только в привычном им окружении, избегая прямого контакта с животным. Возможно, именно поэтому ее фотографии получаются такими живыми и естественными.

    В своем новом проекте Марианна решила обойти местные магазины и лавочки, чтобы познакомиться с их самыми необычными служащими. Вот те, кого ей удалось найти, — знакомьтесь.

    А после этого обязательно почитайте наш материал о подмосковном коте Марае, который работает в пресс-службе местного музея. Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно

     

     

    фотография кот животные
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