Где работают коты? Потрясающе атмосферные снимки пушистых сотрудников



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Девушка принципиально не приемлет любые формы насилия над своими моделями и снимает котов только в привычном им окружении

Итальянский фотограф-любитель по имени Марианна Цампьери (Marianna Zampieri) в социальных сетях называет себя котографом. Девушка уделяет одинаково много внимания работе и с бродячими, и с домашними животными.

Первой моделью Марианны стал бродячий кот Артур, которого она приютила в 2012 году. Девушка хотела поделиться своими эмоциями от нового питомца с друзьями, что и побудило ее взять в руки камеру.

В 2015 она издала свою первую книгу-фотоальбом «Венецианские коты», в которую вошли фотографии городских кошек, сделанные Марианной в разные годы.

Девушка принципиально не приемлет любые формы насилия над своими моделями и снимает котов только в привычном им окружении, избегая прямого контакта с животным. Возможно, именно поэтому ее фотографии получаются такими живыми и естественными.

В своем новом проекте Марианна решила обойти местные магазины и лавочки, чтобы познакомиться с их самыми необычными служащими. Вот те, кого ей удалось найти, — знакомьтесь.

А после этого обязательно почитайте наш материал о подмосковном коте Марае, который работает в пресс-службе местного музея. Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.