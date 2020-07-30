Фото спящих в милых позах котиков, в которых невозможно не влюбиться



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фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

Хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.