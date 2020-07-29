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    Курьез

    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор

    • Розсилка
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор

    Некоторые зверушки превращают свой голос в настоящую сирену, чей звук, кажется, можно услышать даже через фотографии

    Помимо очаровательной мордашки, пушистого хвоста, мягких лапок и любопытного носа коты могут похвастаться ещё и громогласным «мяу». Этот звук они используют по поводу и без, а с некоторыми питомцами можно даже поддерживать диалог — они все поймут и ответят на ваши переживания, ничего не требуя взамен.

    Правда, некоторые зверушки превращают свой голос в настоящую сирену, чей звук, кажется, можно услышать даже через фотографии.

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    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор
    Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор

    «Отвела своего мальчика к ветеринару. Вот что он думает по этому поводу», «Крик», кошачья версия»,  «Мне повезло, что у меня есть свой спасатель. Только вместо спасения меня из ванной, он в ужасе орет… всё время», «Это Фридж, и она хотела бы оставить жалобу на график кормёжки», «Подборка воплей моей кошки, которая загнала свою игрушку под плиту», - комментируют фото пользователи сети.

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