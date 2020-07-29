Фото громких котиков, чье грозное «мяу» слышно даже через монитор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Некоторые зверушки превращают свой голос в настоящую сирену, чей звук, кажется, можно услышать даже через фотографии

Помимо очаровательной мордашки, пушистого хвоста, мягких лапок и любопытного носа коты могут похвастаться ещё и громогласным «мяу». Этот звук они используют по поводу и без, а с некоторыми питомцами можно даже поддерживать диалог — они все поймут и ответят на ваши переживания, ничего не требуя взамен.

Правда, некоторые зверушки превращают свой голос в настоящую сирену, чей звук, кажется, можно услышать даже через фотографии.

«Отвела своего мальчика к ветеринару. Вот что он думает по этому поводу», «Крик», кошачья версия», «Мне повезло, что у меня есть свой спасатель. Только вместо спасения меня из ванной, он в ужасе орет… всё время», «Это Фридж, и она хотела бы оставить жалобу на график кормёжки», «Подборка воплей моей кошки, которая загнала свою игрушку под плиту», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

Читайте также: Ляшко похвастался супердорогой коляской для двухмесячного сына