Жизнь с двумя котами тут же становится в два раза внезапнее и веселее. Курьезные фото

«У них обоих в мисках была еда. Они просто решили побыть злодеями», – шутят в комментариях пользователи сети

Все прекрасно знают, что коты — независимые животные, которые гуляют сами по себе. Но иногда и котикам нужна дружеская компания! И здорово, что многие хозяева не сомневаются и смело заводят сразу двух котов: вдвоем и хулиганить веселее, и лежать уютнее.

А счастливый хозяин получает в два раза больше запоминающихся моментов и смешных фотографий своих любимцев! Например, вот таких.

«Нашему младшему коту нужно намного больше места, чем старшему», «Секунда затишья перед бурей», «Было тяжело не завопить от умиления, когда я делала этот кадр!», «У них обоих в мисках была еда. Они просто решили побыть злодеями», – шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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