Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров

Не пироги, а произведения искусства

Канадка Джессика Ли Кларк-Боджин на протяжении нескольких лет поражает соцсети, выпекая волшебные пироги. На аккаунт девушки в Instagram подписано более 82 тысяч человек. Особенности работ канадки заключаются в дизайне выпечки, который вдохновлён известными поп-культурными персонажами.

Любимые книги, фильмы и сериалы — все это находит отражение в безумно красивых и необычных пирогах. Предлагаем вам оценить талант Джессики, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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