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    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров

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    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров

    Не пироги, а произведения искусства

    Канадка Джессика Ли Кларк-Боджин на протяжении нескольких лет поражает соцсети, выпекая волшебные пироги. На аккаунт девушки в Instagram подписано более 82 тысяч человек. Особенности работ канадки заключаются в дизайне выпечки, который вдохновлён известными поп-культурными персонажами.

    Любимые книги, фильмы и сериалы — все это находит отражение в безумно красивых и необычных пирогах. Предлагаем вам оценить талант Джессики, пролистав ниже.

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    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров
    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров

    Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

    По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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    Теги: еда курьез
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    Эти невероятно красивые пироги даже рука не поднимется разрезать. Фото кулинарных шедевров