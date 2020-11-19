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    Курьез

    Актер ездит в метро в костюме гигантской крысы, но на него не обращают внимания (видео)

    • Розсилка
    Актер ездит в метро в костюме гигантской крысы, но на него не обращают внимания (видео)

    Как вы отреагируете, если увидите в метро гигантскую крысу с куском пиццы?

    Актер Джонотон Лайонс переоделся в костюм гигантского грызуна и бегает по подземке, но невозмутимых ньюйоркцев ничем не удивить. Об этом пишет New York Post.

    Лайонс рассказал, что придумал костюм Buddy the Rat около 11 лет назад и опубликовал на YouTube видео о том, как гулял в нем на Таймс-сквер. Ролик набрал около 70 тысяч просмотров.

    Лайонс рассказал, что недавно «стряхнул пыль» с костюма крысы, потому что решился сняться в нем в короткометражном фильме.

    Во время съемок в парке Бадди привлек внимание: некоторые зрители снимали его на видео. Бадди прославился в соцсетях, после чего Лайонс стал выходить в костюме гигантского грызуна в город уже просто для удовольствия.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: актер шутки курьез
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