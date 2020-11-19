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    Курьез

    30 самых забавных снимков британской королевской семьи

    • Розсилка
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи

    Самые милые и смешные снимки - уже в нашей подборке

    15 ноября на Netflix стартовал четвертый сезон хитового сериала «Корона», посвященного периоду правления королевы Великобритании Елизаветы II и многочисленным членам ее семьи.

    Пока в сети обсуждают реакцию членов королевской семьи на сериал, «Скотч» собрал их самые забавные фото.

    Не знаем, разработала ли Елизавета II специальный протокол, посвященный фото, которые могут быть размещены в официальных аккаунтах Виндзоров, но, судя по всему, эти кадры проходят жесткий отбор.

     Другое дело — снимки, сделанные репортерами. Самые милые и смешные — уже в нашей подборке!

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    на весь екран згорнути
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи
    30 самых забавных снимков британской королевской семьи

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости фотография шутки курьез
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