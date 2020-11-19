30 самых забавных снимков британской королевской семьи

Самые милые и смешные снимки - уже в нашей подборке

15 ноября на Netflix стартовал четвертый сезон хитового сериала «Корона», посвященного периоду правления королевы Великобритании Елизаветы II и многочисленным членам ее семьи.

Пока в сети обсуждают реакцию членов королевской семьи на сериал, «Скотч» собрал их самые забавные фото.

Не знаем, разработала ли Елизавета II специальный протокол, посвященный фото, которые могут быть размещены в официальных аккаунтах Виндзоров, но, судя по всему, эти кадры проходят жесткий отбор.

Другое дело — снимки, сделанные репортерами. Самые милые и смешные — уже в нашей подборке!

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.