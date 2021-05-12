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    Звезда Marvel призналась, что почти спилась на карантине

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    Голливудская актриса&nbsp;Гвинет Пэлтроу - Звезда Marvel призналась, что почти спилась на карантине
    Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу
    instagram.com/gwynethpaltrow/

    Звезда на карантине пустилась во все тяжкие

    Пандемия внесла существенные коррективы в жизнь не только обычных людей, но и звезд, заперев по домам абсолютно всех вне зависимости от уровня дохода.

    Вот и Гвинет Пэлтроу, вынужденная оставаться на самоизоляции во время карантина, вела себя как самый обычный человек – в том числе злоупотребляла винишком и хлебушком.

    Оказавшись на карантине в компании членов семьи, Гвинет решила бороться со стрессом самым простым образом – алкоголем. Дошло до того, что актриса пила каждый день – семь дней в неделю, причем не ограничиваясь скромной одной-единственной порцией.

    Гвинет даже изобрела собственный алкогольный коктейль на основе виски и назвала его в честь дедушки – «Бастер Пэлтроу». В рецепт коктейля – которым Гвинет конечно же не преминула поделиться с публикой – входят виски, кленовый сироп и лимонный сок, и ежедневно актриса выпивала пару-тройку порций коктейля.

    «Я пила семь дней в неделю, питалась спагетти и хлебом. Совсем двинулась. Кто вообще пьет каждый день? Это же нездорово!» – рассуждает теперь Гвинет.

    Актриса подчеркнула, что напивалась, конечно, не до состояния отключки, но до сих пор ее тянет покурить, когда она употребляет алкоголь. «Я даже немного скучаю по этому», – призналась она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес алкоголь новости
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