Звезда Marvel призналась, что почти спилась на карантине

Звезда на карантине пустилась во все тяжкие

Пандемия внесла существенные коррективы в жизнь не только обычных людей, но и звезд, заперев по домам абсолютно всех вне зависимости от уровня дохода.

Вот и Гвинет Пэлтроу, вынужденная оставаться на самоизоляции во время карантина, вела себя как самый обычный человек – в том числе злоупотребляла винишком и хлебушком.

Оказавшись на карантине в компании членов семьи, Гвинет решила бороться со стрессом самым простым образом – алкоголем. Дошло до того, что актриса пила каждый день – семь дней в неделю, причем не ограничиваясь скромной одной-единственной порцией.

Гвинет даже изобрела собственный алкогольный коктейль на основе виски и назвала его в честь дедушки – «Бастер Пэлтроу». В рецепт коктейля – которым Гвинет конечно же не преминула поделиться с публикой – входят виски, кленовый сироп и лимонный сок, и ежедневно актриса выпивала пару-тройку порций коктейля.

«Я пила семь дней в неделю, питалась спагетти и хлебом. Совсем двинулась. Кто вообще пьет каждый день? Это же нездорово!» – рассуждает теперь Гвинет.

Актриса подчеркнула, что напивалась, конечно, не до состояния отключки, но до сих пор ее тянет покурить, когда она употребляет алкоголь. «Я даже немного скучаю по этому», – призналась она.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.