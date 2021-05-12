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    Потап слил в сеть пикантный снимок Насти Каменских в бикини

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    Рэпер Потап - Потап слил в сеть пикантный снимок Насти Каменских в бикини
    Рэпер Потап
    instagram.com/realpotap/

    Супруги прогулялись по побережью

    Украинские звездные супруги, рэпер Потап и певица Настя Каменских с теплотой вспоминают свой отдых в Мексике.

    Так, на странице в Instagram Потап разместил фотографию, сделанную во время романтического свидания пары на побережье в Тулуме. На фото Настя и Потап гуляют по берегу. Каменских изображена в малиновом бикини, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Образ артистка дополнила пестрым парео.

    Потап, в свою очередь, был одет в голубую рубашку, красную шляпу и шорты, напоминающие рисунком парео жены.

    instagram.com/realpotap/
    instagram.com/realpotap/

    «Я оставил свое сердце в Мексике», — подписал фото Потап.

    Поклонники сообщили Потапу, что они с Настей их вдохновляют и они не могут ими налюбоваться:

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес Потап
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