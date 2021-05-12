Потап слил в сеть пикантный снимок Насти Каменских в бикини

Супруги прогулялись по побережью

Украинские звездные супруги, рэпер Потап и певица Настя Каменских с теплотой вспоминают свой отдых в Мексике.

Так, на странице в Instagram Потап разместил фотографию, сделанную во время романтического свидания пары на побережье в Тулуме. На фото Настя и Потап гуляют по берегу. Каменских изображена в малиновом бикини, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Образ артистка дополнила пестрым парео.

Потап, в свою очередь, был одет в голубую рубашку, красную шляпу и шорты, напоминающие рисунком парео жены.

instagram.com/realpotap/

«Я оставил свое сердце в Мексике», — подписал фото Потап.

Поклонники сообщили Потапу, что они с Настей их вдохновляют и они не могут ими налюбоваться:

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.