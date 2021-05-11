Пышногрудая экс-«Виа Гра» показала, как выглядела в 15 лет (фото)

Певица прибегла к воспоминаниям

Экс-солистка группы «Виа Гра», певица и актриса Надежда Мейхер пересмотрела свои архивные фотографии и решила одной из них поделиться со своими фолловерам в Instagram. Так, знаменитость показала, как выглядела в юности. На снимке будущая звезда появилась на сцене во время танца.

«Мне тут лет 15-16. Еще была студенткой педагогического училища. Танец под песню Patricia Kaas Mon mec a moi, так давно эта песня со мной... Конечно, есть воспоминания, которые настолько врезались в память и настолько эмоционально отобразились, что могут очень долгие годы остро ощущаться. Например, рождение детей, обиды и т.д. Но согласитесь, фотографии, они зачастую вызывают молниеносную визуализацию происходящего в тот самый момент запечатленного кадра, и многое, что ему предшествовало, как и следовало за ним. Как и период жизни, который был тогда... Фото определенно несет в себе много жизненного и мистического. Фото способны вдохновлять, наталкивать на действия, даже менять нашу жизнь», — подумала артистка.

instagram.com/nadyameiher/

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.