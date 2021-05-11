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    Умер отец Адель, с которым певица так и не помирилась (фото)

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    Британская певица потеряла отца спустя несколько дней после своего дня рождения - Умер отец Адель, с которым певица так и не помирилась (фото)

    Британская певица потеряла отца спустя несколько дней после своего дня рождения

    33-летняя певица Адель переживает семейную драму

    Марк Эванс скончался от онкологического заболевания. Мужчине было 56 лет. Адель не жила с отцом с трех лет, когда тот ушел из семьи. Несмотря на это, певица продолжала общаться с родителем и проводила у него школьные каникулы.

    Артистка так и не смогла наладить отношения с папой после скандального интервью 2011 года, в котором Эванс заявил о своей борьбе с алкоголизмом и о том, что чувствует себя брошенным. Позже Марк утверждал, что помирился с Адель после выхода альбома «21». Однако сама певица это отрицала.

    Марк Эванс, отец певицы Адель
    Марк Эванс, отец певицы Адель

    В 2013 году у Эванса обнаружили рак кишечника. Отец звезды до последних дней мечтал наладить с ней отношения. Он жил в скромном доме в Южном Уэльсе и работал водителем курьерской доставки. Друзья Марка рассказывали, что он мечтал увидеть внука Анджело. Мужчина писал знаменитой дочери каждый месяц, но не получал ответа.

    «Я хочу увидеть ее и выяснить, что не так. Хочу доказать, что достоин не только роли мистера Гнилого Папаши. Она явно настроена против меня, и я не могу изменить ее мнение», — цитирует Daily Mail его слова.

    Адель не комментировала смерть отца. Тем не менее, по словам знакомых семьи, артистка переживает из-за случившегося.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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