Умер отец Адель, с которым певица так и не помирилась (фото)

33-летняя певица Адель переживает семейную драму

Марк Эванс скончался от онкологического заболевания. Мужчине было 56 лет. Адель не жила с отцом с трех лет, когда тот ушел из семьи. Несмотря на это, певица продолжала общаться с родителем и проводила у него школьные каникулы.

Артистка так и не смогла наладить отношения с папой после скандального интервью 2011 года, в котором Эванс заявил о своей борьбе с алкоголизмом и о том, что чувствует себя брошенным. Позже Марк утверждал, что помирился с Адель после выхода альбома «21». Однако сама певица это отрицала.

Марк Эванс, отец певицы Адель

В 2013 году у Эванса обнаружили рак кишечника. Отец звезды до последних дней мечтал наладить с ней отношения. Он жил в скромном доме в Южном Уэльсе и работал водителем курьерской доставки. Друзья Марка рассказывали, что он мечтал увидеть внука Анджело. Мужчина писал знаменитой дочери каждый месяц, но не получал ответа.

«Я хочу увидеть ее и выяснить, что не так. Хочу доказать, что достоин не только роли мистера Гнилого Папаши. Она явно настроена против меня, и я не могу изменить ее мнение», — цитирует Daily Mail его слова.

Адель не комментировала смерть отца. Тем не менее, по словам знакомых семьи, артистка переживает из-за случившегося.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.