Джей Ло впервые прокомментировала слухи об изменах жениха



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Джей Ло и Алекс Родригес

49-летняя Дженнифер Лопес стала героиней радиопрограммы The Breakfast Club

Во время интервью певица Дженнифер Лопес расставила все точки над «i» касательно слухов об изменах ее возлюбленного.

С конца марта в прессе не умолкают разговоры о неверности 43-летнего бейсболиста Алекса Родригеса. Бывшая модель Playboy заявила, что может доказать вину спортсмена.

Все это время Джей Ло хранила молчание, пока ведущий не спросил ее прямо, что она думает по этому поводу. Поп-исполнительница лишь рассмеялась и дала понять, что слухам не разрушить их с Алексом отношения.

«Я знаю правду. Я знаю кто он такой, он знает кто я. Мы просто счастливы. Мы не дадим другим людям говорить нам, какие у нас отношения», — ответила звезда.

Джей поделилась забавной историей, связанной с ее бывшим парнем, рэпером Пи Дидди. Несколько месяцев назад музыкант оставил восхищенный комментарий под фото певицы в бра. По словам Лопес, чуть позже Дидди связался с бейсболистом, чтобы не возникло недопонимания.

«Знаете, он потом написал Алексу, что не имел в виду ничего такого, что он уважает наши чувства и очень за нас рад», — призналась Дженнифер.

О романе певицы и спортсмена стало известно два года назад. Пара объявила о помолвке в начале марта. Алекс преподнес Джей помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом во время отдыха на Багамах.

Джерело: graziamagazine.ru