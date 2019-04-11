Принц Гарри и Опра Уинфри снимут сериал про психическое здоровье



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Принц Гарри

Многосерийный проект выйдет на экраны в 2020 году

Британский принц Гарри и американская телеведущая Опра Уинфри снимут документальный телепроект для Apple TV, посвященный проблеме психического здоровья. Об этом сообщили в официальном аккаунте герцогов Сассекских (принца Гарри и Меган Маркл) в инстаграме.

Опра и Гарри работают над проектом уже несколько месяцев, но подробностей пока мало. Известно только, что в некоторых эпизодах появятся такие знаменитости, как Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Джей Джей Абрамс.

Его королевское высочество провел много лет, работая с общинами по всей Великобритании и молодыми людьми, страдающими от психических заболеваний, чтобы показать, как важно в современном обществе поднимать тему ментального здоровья.

В 2017 году принц впервые публично рассказал о том, как сам переживал смерть матери - принцессы Дианы. Тогда Гарри признался, что, прежде чем обратиться за психологической помощью, он почти 20 лет жил, полностью подавляя свои эмоции. Последние два года перед психотерапией он чувствовал себя на грани нервного срыва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 10 Апр 2019 в 2:58 PDT

«Мы надеемся, что сериал получится позитивным и поучительным. Для меня невероятная гордость - работать над ним вместе с Опрой», - рассказал принц Гарри.