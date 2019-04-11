Дженнифер Лоуренс присмотрела отель для свадебной церемонии



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Папарацци «поймали» 28-летнюю Дженнифер Лоуренс вместе с ее 34-летним женихом Куком Марони в Нью-Йорке

Пара не просто прогуливалась, а присматривала место для грядущей свадьбы.

Актриса и галерист обошли несколько роскошных отелей на Манхеттене. Сначала влюбленных заметили у здания «The Crosby Hotel» в районе Сохо, а затем — у «Plaza Hotel» в центре города. Джен была одета в белую футболку, джинсы с завышенной талией и удобные ботильоны на небольшом каблуке. Свой повседневный образ она дополнила сумкой через плечо и солнцезащитными очками.

В каждом из отлей пара провела не менее часа. Оба места проводят свадебные церемонии, однако звезда «Голодных игр» может остановить свой выбор на «The Crosby Hotel», потому как он сравнительно меньше «Plaza Hotel» и идеально подойдет для небольшого торжества в кругу самых близких людей.

Дженнифер Лоуренс и директор галереи современного искусства Gladstone Gallery Кук Марони познакомились через общую подругу Лауру Симпсон. Впервые слухи о романе пары появились еще летом.