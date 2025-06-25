10-річна піаністка пожертвувала призові кошти підрозділу пілота Karaya

10-річна Лія підтримала Героя України та його бригаду

Десятирічна піаністка Лія вирішила передати свої призові кошти, здобуті на конкурсі, на підтримку підрозділу Повітряних сил України. Після останньої перемоги вона пожертвувала гроші 204-й бригаді тактичної авіації, в якій служить Герой України Вадим Karaya Ворошилов. Про це військовий повідомив у своєму Instagram, інформує «Главком».

«Коли не вистачає сил, як моральних, так і фізичних, потрібно згадувати Лію, адже саме це і є наше майбутнє неймовірно талановите, свідоме. Задля цього майбутнього і боремось», – йдеться у дописі.

Що відомо про Karaya

Вадим Ворошилов – військовий льотчик з позивним Karaya, якого вважають одним із найкращих пілотів-винищувачів в Україні. 12 жовтня 2022 року під час бойового вильоту на Вінниччині він знищив п’ять ворожих дронів і катапультувався, попередньо відвівши літак від населеного пункту, чим запобіг можливим жертвам.

За цей героїчний вчинок президент Володимир Зеленський присвоїв Karaya звання Героя України, а місцеві мешканці почали називати його «Привидом Вінниччини» – за аналогією до легендарного «Привида Києва».

Нагадаємо, у січні 2024 року маленька чернівчанка Дарія Дужич віддала наколядовані за новорічні свята гроші на покупку дрона для військових. Вчинок дівчинки відзначила і місцева влада. Дарина Дужич отримала подяку від Чернівецької обласної ради.

До слова, співробітники компанії з виробництва дронів здійснили мрію восьмирічного киянина та подарували йому сучасну ігрову приставку, від якої хлопчик відмовився, аби купити безпілотник військовим.