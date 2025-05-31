РФ вночі атакувала Україну авіаракетами та 107 «шахедами»: які області постраждали

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях

У ніч на 31 травня російські терористи атакували Україну 114-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ атакувала:

107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда;

двома реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Білгородської обл.;

двома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл.;

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Білгородської обл.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та три керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ» – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

Нагадаємо, триває 1193-я доба повномасштабної війни. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, та 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6071 обстріл, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3767 дронів-камікадзе.