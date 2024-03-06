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8-річний киянин купив дрон військовим і отримав подарунок мрії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
8-річний киянин купив дрон військовим і отримав подарунок мрії
За свій вчинок хлопчик отримав подарунок, про який мріяв
фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

Хлопчик відмовився від омріяної приставки, аби купити безпілотник військовим

Співробітники компанії з виробництва дронів здійснили мрію 8-річного киянина та подарували йому сучасну ігрову приставку, від якої хлопчик відмовився, аби купити безпілотник військовим. Про це йдеться в дописі 101 окремої бригади охорони Генштабу ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Зазначається, що 8-річний киянин Ігор сумлінно і досить успішно навчається у столичній гімназії 318 «Міленіум». Хлопчик давній фанат PlayStation і довгий час цілеспрямовано збирав кошти на нову потужну ігрову приставку останнього покоління.

8-річний Ігор віддав усі свої накопичення на БпЛА для військових
8-річний Ігор віддав усі свої накопичення на БпЛА для військових
фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

«Усі подаровані гроші на дні народження і свята, чесні заробітки від колядок і посівання, добровільна економія на солодощах – кожну копійку відкладав у власну скарбничку на мрію. А коли нарахували досить солідну суму, то раптом заявив рідним, що передумав і хоче придбати... дрон», – йдеться в повідомленні.

Ігор передав свою дороговартісну покупку одному з бойових підрозділів місцевої військової частини. Бійці подарували маленькому волонтеру талісман – шеврон 101 ОБрО ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Генадія Воробйова.

Хлопчик передав дрон одному з бойових підрозділів місцевої військової частини
Хлопчик передав дрон одному з бойових підрозділів місцевої військової частини
фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

Дізнавшись про цю зворушливу історію, співробітники компанії з виробництва дронів вирішили все ж таки виконати мрію Ігоря і подарувати йому приставку. Хлопчик був дуже зворушений таким подарунком і навіть спочатку не повірив своїм очам.

Хлопчик не повірив своїм очам, коли побачив подарунок
Хлопчик не повірив своїм очам, коли побачив подарунок
фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

«Нас дуже вразила свідомість і чисте, добре, милосердне серце дитини. Настільки, що одразу вирішили з колегами скинутись і таки здійснити мрію хлопчика. Хотілося зробити справжній сюрприз, тому батьки були проінформовані, але сину просили нічого не казати», – сказав представник компанії-виробника дронів Олександр.

У визначений день і годину відбулась зустріч та Ігорю нарешті вручили PlayStation. Спершу він розгубився, не повірив своїм очам, а потім сильно обійняв Олександра і безліч разів прозвучало: «дякую». Хлопчик мало не танцював з величезною коробкою. До речі, на цій приставці можна і тренуватись керувати дронами.

Нагадаємо, маленька чернівчанка Дарія Дужич віддала наколядовані за новорічні свята гроші на покупку дрона для військових.

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Теги: гроші дитина дрон

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