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Україну вночі атакували 407 дронів та 44 ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Україну вночі атакували 407 дронів та 44 ракети
Наслідки нічної атаки на Тернопільщину
фото: ДСНС

Сили ППО збили 200 БпЛА

Росія вночі атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами повітряного та наземного базування, а також великою кількістю ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Загалом РФ запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети.

Ігнат зазначив, що росіяни атакували здебільшого з північних регіонів і вся маса їх безпілотників йшла сьогодні «повзучим наступом» до західних регіонів.

«Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БпЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом шість балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них – знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів», – сказав він.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

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Теги: дрон ракета Повітряні сили ЗСУ війна

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