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Росія вночі атакувала Україну рекордною кількістю дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія вночі атакувала Україну рекордною кількістю дронів
Ворог вночі застосував 364 засоби повітряного нападу
фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомили, скільки ракет та дронів вночі випустила Росія

У ніч на 26 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, РФ запустила:

  • дев'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);
  • 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі дев'ять крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 233 «шахеди» було збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у п'ятьох локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні масовано атакували Старокостянтинівську громаду на Хмельниччині.

У столиці постраждав Дніпровський район.

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Теги: окупанти війна ракета дрон Повітряні сили ЗСУ

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