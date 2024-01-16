Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових

Дівчинка впродовж свят мріяла наколядувати на дрон для пришвидшення нашої перемоги

Маленька чернівчанка Дарія Дужич віддала наколядовані за новорічні свята гроші на покупку дрона для військових. Відповідний допис опублікував дідусь дівчинки Сергій Гринюк на своїй сторінці у Facebook.

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«Які часи – такі й мрії в наших дітей. Дашка впродовж свят мріяла наколядувати на дрон для пришвидшення нашої перемоги. І досягла свого. Таку націю не перемогти!», – написав чоловік.

Вчинок дівчинки відзначила і місцева влада. Дарина Дужич отримала подяку від Чернівецької обласної ради.

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Раніше ми розповідали про те, як на Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ. За зібрані юною співачкою Анною-Марією Герман із Комарного придбали та передали для військових на фронт дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.