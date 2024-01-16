Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових

Христина Петренко
glavcom.ua
Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових
Дарина Дужич отримала подяку від Чернівецької обласної ради
Фото: Чернівецька обласна рада

Дівчинка впродовж свят мріяла наколядувати на дрон для пришвидшення нашої перемоги

Маленька чернівчанка Дарія Дужич віддала наколядовані за новорічні свята гроші на покупку дрона для військових. Відповідний допис опублікував дідусь дівчинки Сергій Гринюк на своїй сторінці у Facebook.

«Які часи – такі й мрії в наших дітей. Дашка впродовж свят мріяла наколядувати на дрон для пришвидшення нашої перемоги. І досягла свого. Таку націю не перемогти!», – написав чоловік.

Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових фото 1

Вчинок дівчинки відзначила і місцева влада. Дарина Дужич отримала подяку від Чернівецької обласної ради.

Раніше ми розповідали про те, як на Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тис. грн для ЗСУ. За зібрані юною співачкою Анною-Марією Герман із Комарного придбали та передали для військових на фронт дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.

Читайте також:

Теги: ЗСУ подарунок новорічні свята гроші свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу сталося понад 50 бойових зіткнень
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
29 грудня, 2023, 07:33
Кількість жінок, які працюють у Польщі суттєво зросла
Робота у Польщі: опитування показало, чим не задоволені українці
21 грудня, 2023, 08:28
Україна отримуватиме допомогу у 2024 році
Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times
1 сiчня, 05:29
ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку
ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку
27 грудня, 2023, 20:00
Окопи знаходяться у населеному пункті Окунівка
Партизани показали окопи росіян у Криму (фото)
28 грудня, 2023, 12:09
Такий вигляд має відзнака президента «Національна легенда України» вартістю 138 тис. грн
Найвищі нагороди держави. З чого виготовляються і скільки коштують символи
Сьогодні, 13:30
ЗСУ утримують позиції та ведуть бої на лівобережжі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції та ведуть бої на лівобережжі Херсонщини: аналіз ISW
31 грудня, 2023, 04:38
Окупанти цієї ночі випустили 49 дронів з трьох напрямків
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
31 грудня, 2023, 11:40
Повітряні сили значно посилять винищувачі F-16, Mirage-2000D і штурмовики A-10 Thunderbolt II
Командувач Повітряних сил назвав літаки, які посилять авіацію ЗСУ
14 сiчня, 14:38

Суспільство

Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових
Юна чернівчанка за гроші з коляди придбала подарунок для військових
Скільки коштує державі виготовлення зірки Героя України (документ)
Скільки коштує державі виготовлення зірки Героя України (документ)
«Укренерго» попереджає про можливий дефіцит в енергосистемі
«Укренерго» попереджає про можливий дефіцит в енергосистемі
Чи законне закриття кордону для чоловіків? Відповідь екссудді Конституційного суду
Чи законне закриття кордону для чоловіків? Відповідь екссудді Конституційного суду
«Мізки краще працюють в холоді». У будівлі Ради зникало опалення (оновлено)
«Мізки краще працюють в холоді». У будівлі Ради зникало опалення (оновлено)
Чи законна мобілізація без оголошення війни: роз’яснення екссудді Конституційного суду
Чи законна мобілізація без оголошення війни: роз’яснення екссудді Конституційного суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
28K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
16K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
14K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7022
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
4525
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua