16-летний подросток выиграл $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite



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Фото: twitter.com/FortniteGame/

Подросток из США заработал столько же, сколько получили победители Уимблдона

В США прошел чемпионат мира по игре Fortnite с призовым фондом $30 миллионов – в настоящий момент это максимальный призовой фонд в киберспорте.

Победителем стал 16-летний американец Кайл Джерсдорф под ником Bugha, выигравший рекордные $3 миллиона, – как отмечают спортивные журналисты, это всего лишь на $800 тысяч меньше, чем призовые победителя теннисного турнира US Open (и почти столько же, сколько получили финалисты Уимблдона-2019).

На втором месте оказался 24-летний Харрисон Чанг (Psalm), который унес $1,8 миллиона призовых, а третье место занял 16-летний спортсмен Шейн Коттон (EpikWhale), заработавший $1,2 миллиона.

Всего в чемпионате приняли участие 100 спортсменов из более чем 30 стран. Многим участникам, унесшим с собой солидные призовые, было по 13 лет.

Финальные состязания турнира в воскресенье только на YouTube и Twitch посмотрели более 2 миллионов человек.