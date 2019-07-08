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    Жизнь

    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного

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    <p>Соня Киперман</p> <p>instagram.com/sonyaxkiperman/</p> - 18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного

    Соня Киперман

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Пользователи высказали восхищение фотографиями

    Соня Киперман закончила школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет. Девушка решила поступить в один из вузов Калифорнии. А пока звездная дочь отдыхает в Италии.

    Сегодня 18-летняя блондинка рассекретила своего бойфренда. Соня поделилась романтичными фотографиями. На цветном снимке влюбленные позируют у велосипеда, глядя в глаза друг другу. Подписчики девушки впервые увидели ее парня – высокого кудрявого брюнета.

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    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    А на черно-белом фото пара обнимается в море. Киперман и ее бойфренд в той же одежде зашли по пояс в воду.

    Пользователи высказали восхищение обеими фотографиями. «Очень на маму походишь», «Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой», «Какая красивая пара. Любви вам», – написали фолловеры.

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