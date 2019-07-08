18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного



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Соня Киперман instagram.com/sonyaxkiperman/

Пользователи высказали восхищение фотографиями

Соня Киперман закончила школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет. Девушка решила поступить в один из вузов Калифорнии. А пока звездная дочь отдыхает в Италии.

Сегодня 18-летняя блондинка рассекретила своего бойфренда. Соня поделилась романтичными фотографиями. На цветном снимке влюбленные позируют у велосипеда, глядя в глаза друг другу. Подписчики девушки впервые увидели ее парня – высокого кудрявого брюнета.

А на черно-белом фото пара обнимается в море. Киперман и ее бойфренд в той же одежде зашли по пояс в воду.

Пользователи высказали восхищение обеими фотографиями. «Очень на маму походишь», «Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой», «Какая красивая пара. Любви вам», – написали фолловеры.

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