20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)

На фото попал праздник докоронавирусных времен

Еще совсем недавно свадьбы можно было проводить без социальной дистанции, масок и боязни кого-то заразить. Именно такие моменты можно найти в работах участников конкурса на лучший свадебный снимок 2020 года «International Wedding Photographer Of The Year Awards».

На них осталась реальность еще до того, как мир узнал о пандемии, поэтому взглянуть на работы победителей и призеров стоить хотя бы ради того, чтобы вспомнить времена без коронавируса.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.