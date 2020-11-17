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    Жизнь

    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)

    • Розсилка
    <figure class="wp-block-image size-large"><figcaption>James Simmons</figcaption> <div></div> </figure> - 20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    James Simmons

    На фото попал праздник докоронавирусных времен

    Еще совсем недавно свадьбы можно было проводить без социальной дистанции, масок и боязни кого-то заразить. Именно такие моменты можно найти в работах участников конкурса на лучший свадебный снимок 2020 года «International Wedding Photographer Of The Year Awards».

    На них осталась реальность еще до того, как мир узнал о пандемии, поэтому взглянуть на работы победителей и призеров стоить хотя бы ради того, чтобы вспомнить времена без коронавируса.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Patrick Lombaert
    Coraleе Johnstone
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)
    20 самых ярких снимков с конкурса свадебных фотографий (фото)

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: фотография шутки курьез свадьба
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