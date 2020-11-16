Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото

Художник из Нью-Йорка представил, как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми

Часто история успеха звезд первой величины связана со счастливым случаем, которого вполне могло бы и не произойти. Жили бы тогда перечисленные ниже мужчины и женщины простой человеческой жизнью, не обремененной роскошью и всемирной славой.

Об этом однажды задумался художник Дэнни Эванс из Нью-Йорка и, недолго думая, создал проект Planet Hiltron, где известные люди показаны простыми обитателями Земли: без стилистов, дорогих врачей и персональных фитнес-тренеров.

Досталось в основном заокеанским актерам и музыкантам, которых мы без труда узнаем и без подписи. И их преображение — настоящая умора!

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.