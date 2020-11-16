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    Курьез

    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото

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    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото

    Художник из Нью-Йорка представил, как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми

    Часто история успеха звезд первой величины связана со счастливым случаем, которого вполне могло бы и не произойти. Жили бы тогда перечисленные ниже мужчины и женщины простой человеческой жизнью, не обремененной роскошью и всемирной славой.

    Об этом однажды задумался художник Дэнни Эванс из Нью-Йорка и, недолго думая, создал проект Planet Hiltron, где известные люди показаны простыми обитателями Земли: без стилистов, дорогих врачей и персональных фитнес-тренеров.

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    Дженнифер Энистон
    Джей-Зи и Бейонсе
    Гвинет Пэлтроу
    Дэвид и Виктория Бекхэм
    Джонни Депп
    Николь Кидман
    Бритни Спирс
    Рианна
    Брэд Питт и Анджелина Джоли
    Камерон Диас
    Том Круз
    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото
    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото
    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото
    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото
    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото
    Как выглядели бы знаменитости, будь они простыми людьми: курьезные фото

    Досталось в основном заокеанским актерам и музыкантам, которых мы без труда узнаем и без подписи. И их преображение — настоящая умора!

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости фотография шутки курьез
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