41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку



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Лилия Подкопаева instagram.com/podkopayeva_official/

Лилия уже воспитывает двоих детей

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Лилия Подкопаева родила ребенка от бизнесмена Игоря Дубинский, с которым она живет в США.

Это не первые роды 41-летней Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода родителей дети остались жить с матерью.

На Олимпиаде-1996 в Атланте Лилия Подкопаева завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.

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