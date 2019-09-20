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    Жизнь

    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку

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    <p>Лилия Подкопаева</p> <p>instagram.com/podkopayeva_official/</p> - 41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку

    Лилия Подкопаева

    instagram.com/podkopayeva_official/

    Лилия уже воспитывает двоих детей

    Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Лилия Подкопаева родила ребенка от бизнесмена Игоря Дубинский, с которым она живет в США.

    Это не первые роды 41-летней Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода родителей дети остались жить с матерью.

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    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку
    41-летняя Лилия Подкопаева родила девочку

    На Олимпиаде-1996 в Атланте Лилия Подкопаева завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.

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