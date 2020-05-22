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    Жизнь

    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине

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    Австралийская телеведущая Лиззи Канди - 52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    Австралийская телеведущая Лиззи Канди
    instagram.com/lizziecundy/

    Подписчиков телезвезды рассмешила ее публикация

    Австралийская телеведущая Лиззи Канди подстригла кусты в купальнике на карантине, введенном в из-за пандемии коронавируса. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

    52-летняя знаменитость попозировала спиной к фотографу в бикини с цветочным принтом и солнцезащитных очках. На опубликованном снимке она держит секатор в руках. «Сегодня я решила подстричь кусты», - подписала пост Канди, добавив хештеги #staysafe и #lockdown.

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    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    52-летняя модель в бикини сексуально подстригла кусты на карантине
    instagram.com/lizziecundy/

    Подписчиков телезвезды рассмешила ее публикация. «Лиззи, будь осторожна с этими ножницами. А выглядишь прекрасно, как и всегда», «В следующий раз не забудь надеть каблуки - это очень смешно», «Твои фотографии очень смешные. Кстати, отличная фигура», - комментировали поклонники.

    В апреле Лиззи Канди погладила одежду в праздничном платье во время всеобщего режима изоляции. Ее запечатлели на красном ковре рядом с гладильной доской и утюгом. Телеведущая надела розовое платье в пол с голубым бисером и бежевые туфли на каблуке. Она отметила, что раздает свои наряды, чтобы собрать деньги на нужды благотворительных организаций, чья деятельность связана с пандемией коронавируса.

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    фотография телеведущая
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