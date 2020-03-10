54 года разницы: Сильвио Берлускони бросил молодую любовницу ради другой



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Сильвио Берлускони оставил свою девушку ради депутата, которая на 53 года моложе его

Новой избранницей политика стала Марта Фачино, член итальянского парламента от партии Forza Italia

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставил 34-летнюю Франческу Паскале и начал отношения с 30-летней депутатом от своей же партии.

Об этом сообщает британская газета The Times.

83-летний Сильвио Берлускони прекратил десятилетние отношения с женщиной, которая на 49 лет моложе его. Бывший премьер-министр Италии сказал, что он больше никак не связан с 34-летней Франческой Паскале, но у них была «настоящая, ласковая и глубокая дружба».

Похоже, это было новостью для Паскале, поскольку она сказала журналистам, что «шокирована» объявлением, но пожелала ему всего наилучшего.

«Я надеюсь, что он сможет найти человека, который сможет заботиться о нем так же, как и я», - сказала она.

Новой избранницей политика стала Марта Фачино, членкиня итальянского парламента от партии Forza Italia, возглавляемой Берлускони. Сейчас ей 30 лет.