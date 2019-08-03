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    Жизнь

    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию

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    Брижит Макрон - 66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    Брижит Макрон

    Первая леди Франции несколько часов пробыла под общим наркозом

    В 66 лет жена французского президента – Брижит Макрон решилась на пластику. Операцию ей провели лучшие хирурги в элитной косметической клинике, клиентами которой были многие знаменитости. 16 июля Брижит была замечена в клинике на консультации с медиками, а на следующий день подверглась омолаживающей процедуре, проведя под общим наркозом порядка трех часов.

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    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию
    66-летняя супруга Эммануэля Макрона сделала пластическую операцию

    Операция прошла без осложнений, в тот же вечер Макрон покинула госпиталь, передает The Daily Mail со ссылкой на печатные французские издания. Какую именно операцию перенесла жена президента, не сообщается.

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