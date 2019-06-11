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    Жизнь

    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании

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    Валери и Наоми Кэмпбелл - 67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    Валери и Наоми Кэмпбелл

    Наоми очень близка со своей мамой – вдвоем они нередко выходят на красные ковровые дорожки и светские вечеринки

    49-летняя Наоми Кэмпбелл по-прежнему остается весьма востребованной моделью. Впрочем, не отстает от Наоми и ее 67-летняя мама Валери Моррис-Кэмпбелл — глядя на новую кампанию для бренда JD Williams можно лишний раз убедиться, от кого у Наоми гены супермодели.

    Валери снялась в рекламе пляжной коллекции, примерив купальники с принтами, а также легкие летние платья. Съемки кампании прошли в Греции. Надо отметить, что мама модели уже и ранее принимала участие в модных съемках.

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    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании
    67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании

    Так, вместе с Наоми в конце прошлого года она снялась в рождественской кампании британского бренда Burberry. И, кажется, работа в индустрии приносит Валери настоящее удовольствие!

    «Старение не означает, что вам нужно укрываться, когда вы на пляже или в отпуске. Для меня это уверенность и чувство комфорта в том, как вы себя чувствуете и выглядите», – поделилась Валери с изданием The Express.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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