67-летняя мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламной кампании



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Валери и Наоми Кэмпбелл

Наоми очень близка со своей мамой – вдвоем они нередко выходят на красные ковровые дорожки и светские вечеринки

49-летняя Наоми Кэмпбелл по-прежнему остается весьма востребованной моделью. Впрочем, не отстает от Наоми и ее 67-летняя мама Валери Моррис-Кэмпбелл — глядя на новую кампанию для бренда JD Williams можно лишний раз убедиться, от кого у Наоми гены супермодели.

Валери снялась в рекламе пляжной коллекции, примерив купальники с принтами, а также легкие летние платья. Съемки кампании прошли в Греции. Надо отметить, что мама модели уже и ранее принимала участие в модных съемках.

Так, вместе с Наоми в конце прошлого года она снялась в рождественской кампании британского бренда Burberry. И, кажется, работа в индустрии приносит Валери настоящее удовольствие!

«Старение не означает, что вам нужно укрываться, когда вы на пляже или в отпуске. Для меня это уверенность и чувство комфорта в том, как вы себя чувствуете и выглядите», – поделилась Валери с изданием The Express.