Александр Зинченко показал, как укладывает дочку спать: вместо колыбельной – футбольный матч

Умилительный момент из семейной жизни украинского футболиста

Полузащитник футбольной сборной Украины Александр Зинчекно мило лежит на диване со своей новорожденной дочкой. Это фото стало вирусным менее, чем за час.

Футболист в своем аккаунте Instagram выложил фотографию, на которой видно, как он убаюкал дочь на груди, и вместо колыбельной использовал футбольный матч.

View this post on Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Соцсети в восторге, подписывая фото Зинченко с дочкой милыми подписями: «Это очень мило!», «Зачем кроватка, если есть такой папочка!», «Милее всего, что я видел за последнее время в интернете».