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    Жизнь

    Alekseev рассказал, что думает о своих хейтерах

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    Alekseev - Alekseev рассказал, что думает о своих хейтерах
    Alekseev

    Гораздо хуже, когда нет реакции, – считает артист

    Популярный украинский поп-исполнитель Alekseev рассказал, как относится к критике в свой адрес.

    «Думаю, это все от очень большой любви. У любого человека, который идет вперед, обязательно найдутся люди на его пути, которые захотят «помочь» – и критика идет от большой любви. На самом деле, было гораздо больше положительных отзывов. И я никогда не расстраиваюсь – в первую очередь, песня должна нравиться мне», – рассказал активно выступающий в России певец в интервью каналу «Украина».

    По мнению артиста, гораздо хуже, когда публика остается безразличной:

    «Рано или поздно песню полюбят. Уже сейчас на моих концертах «Целуй» поют в унисон. И я считаю, что получилось хорошо. Гораздо хуже, когда нет реакции – но я не знаю примеров в истории музыки, когда песня вышла и ничего не произошло. Кстати, я никогда не выставляю демо-записи – мне важно, чтобы песню услышали в окончательном варианте», – рассказал артист.

    Напомним, в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!», которое покажет канал «Украина» 24 августа, выступят самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, «Время и Стекло», Kadnay, Freedom-jazz, Letay и другие.

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    Сергей Бабкин артист Тина Кароль Украина Олег Винник новости
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