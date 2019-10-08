Анастасию Заворотнюк в тяжелом состоянии выписали из московской больницы



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Анастасия Заворотнюк

Врачи обнаружили у артистки рак мозга последней степени

48-летнюю Анастасию Заворотнюк вывезли из московской клиники, где она находилась в течение последнего месяца.Заворотнюк выписали несколько дней назад. Ее состояние по‑прежнему оценивается как тяжелое. Дальнейшее лечение она будет проходить в другом медицинском учреждении, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на родных пациентки.

Врачи обнаружили у артистки рак мозга последней степени. Коллеги и поклонники молятся за ее выздоровление. Близкие Анастасии отказываются делать заявления о ее здоровье, потому появилось множество инсинуаций на эту тему. Бывшая медсестра больницы, где находилась звезда, даже попыталась продать ее фото и видео.