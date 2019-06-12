Ариана Гранде пожертвовала гонорар в фонд по борьбе с запретом абортов



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Ариана Гранде

Певица перечислила 250 тысяч долларов в американскую некоммерческую организацию Planned Parenthood

Ариана Гранде сделала крупное пожертвование в американскую некоммерческую организацию Planned Parenthood. По информации TMZ, певица перечислила в фонд 250 тысяч долларов, вырученных за свой концерт, который состоялся 8 июня в Атланте, штат Джорджия.

«Щедрое пожертвование Арианы Гранде произошло в критическое для нас время - в Джорджии и по всей стране политики, которые продвигают губительные для женщин законы, пытаются запретить безопасные и легальные аборты. Мы очень благодарны Ариане за такую продолжительную поддержку и отстаивание прав женщин и охрану их репродуктивного здоровья», - прокомментировал поступок певицы президент фонда.

В мае этого года Джорджия стала четвертым штатом Америки, где были запрещены аборты, если беременность составляет 6 недель и более. Ранее этот закон был принят еще в четырех штатах: Кентукки, Миссисипи, Луизиане, Арканзасе и Огайо. Во всех этих штатах новый законопроект вызвал бурные обсуждения и протесты, а многие знаменитости выступили с публичной критикой политиков, поддержавших инициативу.

Джерело: Hello!