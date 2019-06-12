Поклонники Киану Ривза пытаются понять, почему он никогда не обнимается



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boredpanda.com

Киану не обнимает тех, с кем фотографируется. Юзеры строят догадки, почему он не дотрагивается до поклонников, но никто не знает наверняка

Киану Ривз – талантливый актер и добрейшей души человек. Он никогда не отказывает своим поклонникам в просьбе сфотографироваться, но есть одна интересная деталь: звезда никогда не прикасается к человеку, с которым позирует для снимка. Его рука всегда остается в воздухе.

Киану Ривз, знаменитый голливудский актер, настолько скромный и приземленный, что готов делиться своим успехом и заработком с коллегами-актерами и съемочной группой.

Благородный поступок Ривза, когда он решил отдать большинство своего гонорара за роль в блокбастере «Матрица» команде дизайнеров и создателей спецэффектов, поразил весь мир. Актер посчитал, что именно они были настоящими героями легендарной трилогии.

Киану пожертвовал возможностью получить миллионы только для того, чтобы съемочные группы проектов, в которых он работал, смогли позволить пригласить на главные роли таких асов, как Аль Пачино для «Адвоката Дьявола» и Джима Гекмена для фильма «Дублеры».

У актера было тяжелое детство, а взрослая жизнь исполнена трагедий и потерь близких людей. Сейчас он стал отшельником, старается не попадать в центр внимания массмедиа и больше всего любит заниматься бальными танцами и серфингом.

Пользователи соцсетей пытаются разгадать загадку, почему Киану Ривз не прикасается к людям на фотографиях. Некоторые думают, что это – признак настоящего джентльмена, другие, — что актер не хочет, чтобы его обвинили в сексизме, а третьи говорят, что голливудский красавчик не желает обмениваться с другими людьми своей энергией.

Как бы там ни было, добродушие и благородство знаменитости зашкаливает, а его поклонники всегда горят желанием сделать совместное фото с любимым актером, несмотря на то, что он не любит обниматься.

Джерело: boredpanda.com