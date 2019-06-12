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    Жизнь

    Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод

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    Эдгар и Слава Каминские - Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод
    Эдгар и Слава Каминские

    Одна из самых ярких пар разводится

    На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и ее супруг Эдгар решили развестись. Эта новость повергла в шок не только поклонников. но и журналистов светской хроники. 

    И вот сеегодня, стало известно, кто стал инициатором развода. На своей странице в соцсети Эдгар Каминский расставил все точки на «i». Как оказалось, пара могла развестись спустя еще два года назад.

    «Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод», – начал рассказ Эдгар. 

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    Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод
    Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод
    Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод
    Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод

    Также Эдгар отметил, что все эти два года пара находилась в «невесомости».

    «Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года – 2 года анализов, сравнений, выводов. Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. Два года мы находились в невесомости», – пояснил пока еще законный супруг артистки.

    Также Эдгар отметил, что только близкие люди и друзья семьи знают, что стало причиной развода.

    «Их не больше 20 человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится», – признался Эдгар. 

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