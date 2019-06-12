Муж Славы Каминской признался, кто первым решился подать на развод



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Эдгар и Слава Каминские

Одна из самых ярких пар разводится

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и ее супруг Эдгар решили развестись. Эта новость повергла в шок не только поклонников. но и журналистов светской хроники.

И вот сеегодня, стало известно, кто стал инициатором развода. На своей странице в соцсети Эдгар Каминский расставил все точки на «i». Как оказалось, пара могла развестись спустя еще два года назад.

«Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю – даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод», – начал рассказ Эдгар.

Также Эдгар отметил, что все эти два года пара находилась в «невесомости».

«Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года – 2 года анализов, сравнений, выводов. Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. Два года мы находились в невесомости», – пояснил пока еще законный супруг артистки.

Также Эдгар отметил, что только близкие люди и друзья семьи знают, что стало причиной развода.

«Их не больше 20 человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится», – признался Эдгар.