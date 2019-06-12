Селена Гомес установила рекорд в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес instagram.com/selenagomez

26-летняя американская певица стала обладателем самого популярного профиля в Instagram

Селена стала рекордсменом по количеству лайков в Instagram от реальных пользователей. Исследование было проведено аналитической платформой Hype Auditor, которая занимается статистикой аудитории знаменитостей и анализирует количество лайков от ботов и реальных пользователей социальной сети.

Согласно исследованию, каждая фотография Селены набирает в среднем 4,6 миллиона лайков. При этом Селена не является рекордсменом по количеству подписчиков (152 млн.) - она идет вслед за Криштиану Роналду (170 млн.) и Арианой Гранде (157 млн.).

«Статистика также показывает, что большинство ее подписчиков - 14% - живут в Индии и что 58% - женщины», - сообщает британское издание The Sun.









Джерело: Hello!