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    Селена Гомес установила рекорд в Instagram

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    Селена Гомес - Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес
    instagram.com/selenagomez

    26-летняя американская певица стала обладателем самого популярного профиля в Instagram

    Селена стала рекордсменом по количеству лайков в Instagram от реальных пользователей. Исследование было проведено аналитической платформой Hype Auditor, которая занимается статистикой аудитории знаменитостей и анализирует количество лайков от ботов и реальных пользователей социальной сети.

    Согласно исследованию, каждая фотография Селены набирает в среднем 4,6 миллиона лайков. При этом Селена не является рекордсменом по количеству подписчиков (152 млн.) - она идет вслед за Криштиану Роналду (170 млн.) и Арианой Гранде (157 млн.).

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    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    Селена Гомес установила рекорд в Instagram
    instagram.com/selenagomez

    «Статистика также показывает, что большинство ее подписчиков - 14% - живут в Индии и что 58% - женщины», - сообщает британское издание The Sun.



    Джерело: Hello!

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