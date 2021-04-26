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    Похожий на камень пес благодаря волонтерам превратился у настоящего красавчика (фото)

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    Похожий на камень пес благодаря волонтерам превратился у настоящего красавчика (фото)

    Питомец снова вернул себе «шевелюру» и набрал вес, а разница в его внешности теперь может поразить любого

    Когда бродягу Гринча привезли в приют в Техасе, США, сотрудники не могли поверить своим глазам. Перед ними предстало измученное, с печальными глазами животное, почти полностью лишенное шерсти и покрытое коркой. Понять, что это за собака, было невозможно.

    Пес больше походил на статую, чем на живое существо. <...> Мы не могли сказать, что это за собака, но было ясно, что она страдала довольно долго.

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    Похожий на камень пес благодаря волонтерам превратился у настоящего красавчика (фото)
    Похожий на камень пес благодаря волонтерам превратился у настоящего красавчика (фото)
    Похожий на камень пес благодаря волонтерам превратился у настоящего красавчика (фото)

    Волонтеры сразу поняли, что для того, чтобы бедняга выжил, ему нужен особый уход. Они обратились за помощью к более крупному приюту Rescue Dogs Rock, NYC, сотрудники которого отправили Гринча к ветеринару. Там пес успешно прошел лечение от многих болезней, в том числе кожных. А потом ему подыскали временных хозяев.

    За пять месяцев питомец изменился до неузнаваемости, пишет The Dodo. Из брошенного больного животного, породу которого сложно было определить, он превратился в роскошного пушистика — метиса бельгийской овчарки малинуа. Ему нашли новую приемную семью, которая полюбила его и хочет оставить у себя навсегда. Гринч наконец преодолел страх и недоверие и начал играть с людьми и другими собаками.

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: животные
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