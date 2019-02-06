Австралийские ученые обнаружили, что одинокие мужчины сильнее пахнут



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Фото: unsplash / @cristian_newman

В эксперименте участвовали представители сильного пола в возрасте от 18 до 35 лет

Одинокие мужчины пахнут более интенсивно, чем представители сильного пола, которые состоят в паре. К такому выводу пришли ученые из Университета Маккуори в Австралии по итогам исследования, в котором участвовали десятки мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, пишет журнал Frontiers in Psychology.

Добровольцев просили сделать несколько физических упражнений. Затем ученые предложили женщинам понюхать потные футболки и оценить интенсивность их запаха по шестибалльной системе. Мужчины, состоящие в паре, получили в среднем по три балла, а одинокие — 3,5,

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что у одиночек повышен уровень тестостерона по сравнению с теми, кто в паре. Природа могла задумать это, чтобы такие мужчины быстрее привлекли женщин и обзавелись второй половиной для производства потомства.

Исследователи отмечают, что мужчины с высоким уровнем тестостерона более привлекательны для женщин не на постоянной основе, а лишь во время овуляции.