Автор «Игры престолов» Джордж Мартин подписал контракт с HBO на восьмизначную сумму

Сейчас HBO работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов»

Телеканал HBO подписал пятилетний контракт с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сюжета сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Мартин будет участвовать в разработке новых шоу канала и ее стримингового сервиса HBO Max.

Источник The Hollywood Reporter отмечает, что сделка обошлась HBO в «восьмизначную сумму».

Сейчас компания работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов». В 2019 году HBO анонсировал приквел «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь», премьера шоу запланирована на 2022 год. Еще один приквел снимут по «Повестям о Дунке и Эгге».

Недавно стало известно, что HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам «Игры престолов».

Помимо картин, основанных на цикле «Песнь льда и огня», Мартин примет участие в создании сериалов по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

Впервые Мартин заключил сделку с HBO в 2007 году, и это сотрудничество привело к созданию самого масштабного сериала HBO, отмеченного наибольшим количеством наград. Всего «Игра престолов» собрала 269 наград, а номинирована была на 738.

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