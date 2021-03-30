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    Автор «Игры престолов» Джордж Мартин подписал контракт с HBO на восьмизначную сумму

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    Автор «Игры престолов» Джордж Мартин подписал контракт с HBO на восьмизначную сумму

    Сейчас HBO работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов»

    Телеканал HBO подписал пятилетний контракт с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сюжета сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

    Мартин будет участвовать в разработке новых шоу канала и ее стримингового сервиса HBO Max.

    Источник The Hollywood Reporter отмечает, что сделка обошлась HBO в «восьмизначную сумму».

    Сейчас компания работает над пятью проектами по вселенной «Игры престолов». В 2019 году HBO анонсировал приквел «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь», премьера шоу запланирована на 2022 год. Еще один приквел снимут по «Повестям о Дунке и Эгге».

    Недавно стало известно, что HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам «Игры престолов».

    Помимо картин, основанных на цикле «Песнь льда и огня», Мартин примет участие в создании сериалов по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

    Впервые Мартин заключил сделку с HBO в 2007 году, и это сотрудничество привело к созданию самого масштабного сериала HBO, отмеченного наибольшим количеством наград. Всего «Игра престолов» собрала 269 наград, а номинирована была на 738.

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: знаменитости кино Игра престолов шоу-бизнес
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