Шэрон Стоун в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны своего деда

По словам Стоун, она решилась рассказать о насилии в своей семье после разговора с сестрой и мамой

Американская актриса Шэрон Стоун, известная по триллеру «Основной инстинкт» и сериалу «Рэтчед», призналась, что она и ее сестра стали жертвами сексуального насилия со стороны своего деда. Об этом Стоун рассказала в интервью The New York Times.

О своем опыте артистка написала в автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» («Красота жизни дважды»), которая вышла в продажу в США 30 марта. В мемуарах кинозвезда делится тяжелыми воспоминаниями из своего прошлого.

По словам Стоун, она решилась рассказать о насилии в своей семье после разговора с сестрой и мамой. Последняя сначала не хотела, чтобы дочь раскрывала тайну о деде. Сестре актрисы удалось переубедить ее.

«У моей мамы был большой прорыв. Когда я завершила книгу, я читала ее моей матери в течение трех дней. У меня тогда был грипп. Я была в постели, и она легла в постель со мной, пока я заканчивала книгу. А затем я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги», — сказала Стоун.

Журналист The New York Times, проводивший интервью с актрисой, отметил, что ей удалось описать все печальные события жизни — в том числе тяжелую травму шеи в подростковом возрасте и смерть дяди — с определенной долей юмора.

«Я действительно думаю, что мы должны встречать жизнь с определенной долей изящества, и юмор помогает этому. <…> Я не боюсь своей тени», — отметила Стоун.

Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.