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    Шэрон Стоун в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны своего деда

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    Американская актриса Шэрон Стоун - Шэрон Стоун в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны своего деда
    Американская актриса Шэрон Стоун

    По словам Стоун, она решилась рассказать о насилии в своей семье после разговора с сестрой и мамой

    Американская актриса Шэрон Стоун, известная по триллеру «Основной инстинкт» и сериалу «Рэтчед», призналась, что она и ее сестра стали жертвами сексуального насилия со стороны своего деда. Об этом Стоун рассказала в интервью The New York Times.

    О своем опыте артистка написала в автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» («Красота жизни дважды»), которая вышла в продажу в США 30 марта. В мемуарах кинозвезда делится тяжелыми воспоминаниями из своего прошлого.

    По словам Стоун, она решилась рассказать о насилии в своей семье после разговора с сестрой и мамой. Последняя сначала не хотела, чтобы дочь раскрывала тайну о деде. Сестре актрисы удалось переубедить ее.

    «У моей мамы был большой прорыв. Когда я завершила книгу, я читала ее моей матери в течение трех дней. У меня тогда был грипп. Я была в постели, и она легла в постель со мной, пока я заканчивала книгу. А затем я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги», — сказала Стоун.

    Журналист The New York Times, проводивший интервью с актрисой, отметил, что ей удалось описать все печальные события жизни — в том числе тяжелую травму шеи в подростковом возрасте и смерть дяди — с определенной долей юмора.

    «Я действительно думаю, что мы должны встречать жизнь с определенной долей изящества, и юмор помогает этому. <…> Я не боюсь своей тени», — отметила Стоун.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес насилие
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