Фаны «Евровидения» призывают Макса Барских к участию в конкурсе в следующем году

Портал Eurovision Ireland выпустил статью «Будет ли Макс Барских представлять Украину на «Евровидении» в 2022 году?»

18 марта состоялась премьера дуэта Макса Барских и российской певицы Zivert. Клип на их совместную песню «Bestseller», который посмотрело уже более 11 миллионов зрителей, занял первое место в разделе музыкальных трендов YouTube в Украине и России. Также ролик вошел в топ YouTube-трендов Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана.

«Bestseller» также стал рекордсменом и по прослушиванию на цифровых площадках. Песня заняла первое место в чартах Apple Music в Украине и Беларуси, второе — в России и Туркменистане и вошла в топ-10 чартов Армении, стран Прибалтики, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и других.

За последние несколько дней видео стало настолько популярным, что вызвало волну обсуждений в европейских СМИ касательно участия Макса Барских и Zivert в конкурсе «Евровидение» в следующем году. За выдвижение их кандидатур высказались обозреватели и фаны песенного конкурса в Великобритании, Финляндия, Ирландия, Польша и других стран Евросоюза.

Финское издание Escbeat считает, что на этот раз никаких «возможно»: Макс должен принять участие. Escbeat вспоминает всю историю вокруг Барских и песенного конкурса с 2012-го года. Вердикт Финляндии однозначен: «Bestseller» — это не только успешный сингл, но еще и многообещающее заявление, которого все так давно ждали: оба артиста, Барских и Zivert, обязаны выступить на «Евровидении»!».

Портал Eurovision Ireland выпустил статью «Будет ли Макс Барских представлять Украину на «Евровидении» в 2022 году?». Ирландское сообщество тоже ждет его выступления — в финале своей заметки Eurovision Ireland пишут: «Надеемся, Макс покажет всей Европе — и заодно всему миру — свой звездный талант!»

Англичане тоже уверенны, что Барских с Zivert стали бы идеальными участниками «Евровидения» — об этом пишет британское издание Esccovers, специализирующееся на новостях песенного конкурса.

Присоединилась к мнению коллег и Польша. На портале Dziennik Eurowizyjny вышел аналитический разбор последних событий и слухов вокруг «Евровидения», в котором важное место уделяется кандидатуре Макса Барских и Zivert на предстоящем конкурсе в 2022-м году.

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