Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии

Режиссер отметил, что, хоть претензии в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на эксклюзивное интервью канала CBS.

«На первый взгляд, в этом не было никакой логики. Почему бы парень, который не получил ни одного обвинения за 57 лет жизни, вдруг оказался вовлечен в такое? Я не думал, что это потребует какого-то расследования», — заявил 85-летний Аллен. Режиссер отметил, что, хоть претензии в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста.

«Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я приставал к Дилан, но за вероятность, что я это делал. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано таким образом», — сказал режиссер. Он также настоял на своей невиновности. Уточняется, что интервью для телеканала CBS было записано летом прошлого года.

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