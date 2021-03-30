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    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии

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    Американский режиссер Вуди Аллен&nbsp; - Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Американский режиссер Вуди Аллен 

    Режиссер отметил, что, хоть претензии в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста

    Американский режиссер Вуди Аллен ответил на обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на эксклюзивное интервью канала CBS.

    «На первый взгляд, в этом не было никакой логики. Почему бы парень, который не получил ни одного обвинения за 57 лет жизни, вдруг оказался вовлечен в такое? Я не думал, что это потребует какого-то расследования», — заявил 85-летний Аллен. Режиссер отметил, что, хоть претензии в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста.

    «Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я приставал к Дилан, но за вероятность, что я это делал. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано таким образом», — сказал режиссер. Он также настоял на своей невиновности. Уточняется, что интервью для телеканала CBS было записано летом прошлого года.

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    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии
    Голливудский режиссер ответил на обвинения в педофилии

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Вуди Аллен
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