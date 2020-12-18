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    Шоу-биз

    Иранский режиссер снимет «Гамлета» с женщиной в главной роли

    • Розсилка
    Иранский режиссер снимет «Гамлета» с женщиной в главной роли

    Сделаем Гамлета великим снова!» — сказал режиссер

    Звезда триллера «Девушка с татуировкой дракона» Нуми Рапас сыграет главную роль в адаптации пьесы «Гамлет» режиссера Али Аббаси

    «Шекспир украл у нас историю Гамлета. Настало время вернуть ее и сделать свою версию, столь кровавую и безумную, что заставит его перевернуться в могиле. Сделаем Гамлета великим снова!» — сказал режиссер Али Аббаси.

    По словам актрисы Нуми Рапас, «Гамлет» — проект ее мечты. Она добавила, что находится в предвкушении работы с Али и группой Meta Film, которые, по ее мнению, представляют собой «творческий союз величайшего уровня». «Они смелые, настроены новаторски и всегда на высоте. Взять датскую историю со скандинавскими корнями и воплотить ее на экране вместе с этими людьми — настоящая мечта», — сказала Нуми Рапас.

    Иранец Али Аббаси окончил киношколу в Дании и в 2016 году дебютировал в полном метре с фильмом «Шелли», который был отобран в секцию «Панорама» Берлинского кинофестиваля. Второй фильм Аббаси — «На границе миров» в 2018 году взял награду в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: кино
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