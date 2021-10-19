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    Беглый экс-нардеп Онищенко стал отцом в четвертый раз (фото)

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    Скандальный экс-нардеп Александр Онищенко - Беглый экс-нардеп Онищенко стал отцом в четвертый раз (фото)
    Скандальный экс-нардеп Александр Онищенко
    facebook.com/aleksandr.onyshenko

    Бизнесмен показал новорожденную дочь

    Скандальный экс-нардеп Александр Онищенко в четвертый раз стал отцом. Об этом он сообщил 19 октября в своем Фейсбуке, разместив фото с новорожденным ребенком на руках.

    «Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе, господи, за все», – подписал снимок 52-летний Онищенко.

    Кто является матерью ребенка, бизнесмен не сообщил. Он также не написал, как назвали дочь.

    facebook.com/aleksandr.onyshenko
    facebook.com/aleksandr.onyshenko

    Напомним, впервые Онищенко стал отцом в 1994 году – у него родилась дочь Диана. Имя ее матери бизнесмен не афиширует. В браке с украинской моделью Ксенией Кузьменко у Онищенко родился сын Александр (2002). Матерью его третьего ребенка, сына Романа (2017) является украинская гимнастка Анна Ризатдинова.

    Ранее «Скотч» сообщал, что бабушка Оксана Марченко опубликовала фото с внуком.

    Марченко заявила, что вера – это важная вещь для жизни, которую не видно, ведь «она дает возможность подняться над собой человеком».

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    Теги: дети звезд Александр Онищенко
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    Беглый экс-нардеп Онищенко стал отцом в четвертый раз (фото)